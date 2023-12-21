Під суд піде експоліцейський, який збив на смерть дівчинку під Харковом
Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, який 2 серпня 2023 року на пішохідному переході в районі селища Пісочин Харківської області збив на смерть 15-річну Альбіну Харченко.
Експравоохоронцю інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 ПДР та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП. Обвинуваченого звільнено з правоохоронних органів. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області“, – пишуть правоохоронці.
За даними Теруправління ДБР у Полтаві, близько 19:20 2 серпня в районі селища Пісочин правоохоронець на білому позашляховику Toyota Land Cruiser збив 15-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. В аварії загинула мешканка селища Коротич Альбіна Харченко. Дівчинка того вечора поверталася додому із Пісочина, де відвідувала театральну студію. У Харківській облпрокуратурі інформували, що водій керував службовим автомобілем та був тверезий. Видання “Бабель” повідомляло, що після події правоохоронця звільнили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: альбина харченко, ДТП, Песочин, полицейский, прокуратура, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, який 2 серпня 2023 року на пішохідному переході в районі селища Пісочин Харківської області збив на смерть 15-річну Альбіну Харченко.".