Під суд піде експоліцейський, який збив на смерть дівчинку під Харковом

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, який 2 серпня 2023 року на пішохідному переході в районі селища Пісочин Харківської області збив на смерть 15-річну Альбіну Харченко.

Експравоохоронцю інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам п.п. 12.3, 18.1 ПДР та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП. Обвинуваченого звільнено з правоохоронних органів. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області“, – пишуть правоохоронці.

За даними Теруправління ДБР у Полтаві, близько 19:20 2 серпня в районі селища Пісочин правоохоронець на білому позашляховику Toyota Land Cruiser збив 15-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. В аварії загинула мешканка селища Коротич Альбіна Харченко. Дівчинка того вечора поверталася додому із Пісочина, де відвідувала театральну студію. У Харківській облпрокуратурі інформували, що водій керував службовим автомобілем та був тверезий. Видання “Бабель” повідомляло, що після події правоохоронця звільнили.