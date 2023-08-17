Поліцейського, який збив на смерть 15-річну дівчинку під Харковом, звільнили

Співробітника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, який 2 серпня на пішохідному переході у районі селища Пісочин Харківської області збив на смерть 15-річну Альбіну Харченко, звільнили зі служби.

Про це повідомляє видання “Бабель” із посиланням на відповідь Нацполіції на інформаційний запит.

“За фактом порушення службової дисципліни проведено службове розслідування, за результатами якого керівництвом департаменту прийнято рішення застосувати до поліцейського, причетного до згаданої події, найсуворіший захід дисциплінарного впливу у вигляді звільнення зі служби у поліції”, — йдеться у відповіді Департаменту внутрішньої безпеки.

Як повідомляли в Теруправлінні ДБР у Полтаві, близько 19:20 2 серпня в районі селища Пісочин Харківської області правоохоронець на білому позашляховику Toyota Land Cruiser збив 15-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

В аварії загинула мешканка селища Коротич Альбіна Харченко. Дівчинка того вечора поверталася додому із Пісочина, де відвідувала театральну студію.

У Харківській облпрокуратурі інформували, що розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), триває. Водій керував службовим автомобілем і був тверезий. Раніше було призначено судово-медичну експертизу, а також судову експертизу технічного стану авто та судову автотехнічну експертизу.