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Загибель дівчинки в ДТП із поліцейським під Харковом: дані ДБР і прокуратури

Події 23:09   08.08.2023
Олена Нагорна
Загибель дівчинки в ДТП із поліцейським під Харковом: дані ДБР і прокуратури

ДБР шукає свідків смертельної ДТП, що сталася близько 19:20 2 серпня в районі селища Пісочин Харківської області. Попередньо, правоохоронець на білому позашляховику Toyota Land Cruiser збив 15-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Дитина загинула на місці.

“Слідство просить громадян, які стали свідками чи у розпорядженні яких є фото чи відеоматеріали за фактом цієї автопригоди, зателефонувати до чергової частини ТУ ДБР у м. Полтава: 0800-350-352”, – йдеться у публікації Теруправління ДБР у Полтаві.

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), триває.

“За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. Одразу після ДТП слідчими ДБР проведено огляд місця події та транспортного засобу. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння”, – розповіли у прокуратурі.

За даними відомства, раніше було призначено судово-медичну експертизу, а також судову експертизу технічного стану авто та судову автотехнічну експертизу. Мета – встановити механізм та обставини ДТП, технічний стан машини та об’єктивні обставини, які сприяли чи могли сприяти аварії.

Планується призначити ще низку судових експертиз, зазначають у прокуратурі.

“На теперішній час допитано свідків та очевидців події. Автомобіль вилучено та за клопотанням прокурора судом накладено на нього арешт”, – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що в аварії загинула 15-річна мешканка селища Коротич Альбіна Харченко. Дівчинка того вечора поверталася додому з Пісочина, де відвідувала театральну студію.

 

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Публікація від Yulia Goryaynova (@yuliagoryaynova)

Як раніше повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, їхній співробітник збив дівчинку, коли повертався на службовому авто з відрядження.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 23:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР шукає свідків смертельної ДТП, що сталася близько 19:20 2 серпня в районі селища Пісочин Харківської області. Попередньо, правоохоронець на білому позашляховику Toyota Land Cruiser збив 15-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Дитина загинула на місці.".