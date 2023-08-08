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На Харківщині правоохоронець на смерть збив підлітка: справу розслідує ДБР

Події 11:17   08.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині правоохоронець на смерть збив підлітка: справу розслідує ДБР

В Харківській області сталася смертельна ДТП за участі працівника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Правоохоронець, повертаючись з відрядження, на службовому автомобілі на смерть збив 15-річну дівчинку, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки НПУ.

Там також заявили, що за результатами медекспертизи, водій був тверезий.

«Розслідування за вказаним фактом здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань – вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – додали в Департаменті.

На час розслідування, поліцейського відсторонили від роботи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області сталася смертельна ДТП за участі працівника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.".