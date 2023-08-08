На Харківщині правоохоронець на смерть збив підлітка: справу розслідує ДБР

В Харківській області сталася смертельна ДТП за участі працівника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Правоохоронець, повертаючись з відрядження, на службовому автомобілі на смерть збив 15-річну дівчинку, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки НПУ.

Там також заявили, що за результатами медекспертизи, водій був тверезий.

«Розслідування за вказаним фактом здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань – вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ», – додали в Департаменті.

На час розслідування, поліцейського відсторонили від роботи.