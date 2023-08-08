На Харьковщине правоохранитель насмерть сбил подростка: дело расследует ГБР

В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием работника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Правоохранитель, возвращаясь из командировки, на служебном автомобиле насмерть сбил 15-летнюю девочку, сообщили в Департаменте внутренней безопасности НПУ.

Там также заявили, что по результатам медэкспертизы водитель был трезвым.

«Расследование по указанному факту осуществляют следователи Государственного бюро расследований – они начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — добавили в Департаменте.

На время расследования полицейского отстранили от работы.