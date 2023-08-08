На Харьковщине правоохранитель насмерть сбил подростка: дело расследует ГБР
В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием работника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Правоохранитель, возвращаясь из командировки, на служебном автомобиле насмерть сбил 15-летнюю девочку, сообщили в Департаменте внутренней безопасности НПУ.
Там также заявили, что по результатам медэкспертизы водитель был трезвым.
«Расследование по указанному факту осуществляют следователи Государственного бюро расследований – они начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ», — добавили в Департаменте.
На время расследования полицейского отстранили от работы.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области произошло смертельное ДТП с участием работника Департамента внутренней безопасности Нацполиции.".