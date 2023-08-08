Гибель девочки в ДТП с полицейским под Харьковом: информация ГБР и прокуратуры

ГБР ищет свидетелей смертельного ДТП, произошедшего около 19:20 2 августа в районе поселка Песочин Харьковской области. Предварительно, правоохранитель на белом внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенок погиб на месте.

«Следствие просит граждан, которые стали свидетелями или в распоряжении которых есть фото или видеоматериалы по факту этого ДТП, позвонить в дежурную часть ТУ ГБР в г. Полтава: 0800-350-352», — говорится в публикации Теруправления ГБР в Полтаве.

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), продолжается.

«За рулем находился полицейский. Он управлял служебным автомобилем. Сразу после ДТП следователи ГБР провели осмотр места происшествия и транспортного средства. По результатам освидетельствования, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, ранее были назначены судебно-медицинская экспертиза, а также судебная экспертиза технического состояния авто и судебная автотехническая экспертиза. Цель — установить механизм и обстоятельства ДТП, техническое состояние машины и объективные обстоятельства, которые способствовали или могли способствовать аварии.

Планируется назначить еще ряд судебных экспертиз, отмечают в прокуратуре.

«В настоящее время допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Автомобиль изъят и по ходатайству прокурора на него судом наложен арест», — добавили в прокуратуре.

Напомним, что в аварии погибла 15-летняя жительница поселка Коротыч Альбина Харченко. Девочка в тот вечер возвращалась домой из Песочина, где посещала театральную студию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Goryaynova (@yuliagoryaynova)

Как ранее сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, их сотрудник сбил девочку, когда возвращался на служебном авто из командировки.