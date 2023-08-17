У Чугуєві мікроавтобус зніс мопед: чоловік та його 7-річний онук загинули
Внаслідок ДТП, що сталася близько 12:30 17 серпня у місті Чугуїв Харківської області, загинули 64-річний чоловік та його 7-річний онук.
Аварію спровокував 41-річний водій мікроавтобуса “Opel Vivaro”, який не обрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом “Honda Dio”, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Водія двоколісного транспорту відкинуло під “Volkswagen”, що їхав позаду. 64-річний чоловік загинув на місці. Його 7-річного онука, пасажира мопеда, з численними травмами доправили в місцеву лікарню. Хлопчик помер у реанімації.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП, що сталася близько 12:30 17 серпня у місті Чугуїв Харківської області, загинули 64-річний чоловік та його 7-річний онук.".