У Чугуєві мікроавтобус зніс мопед: чоловік та його 7-річний онук загинули

Внаслідок ДТП, що сталася близько 12:30 17 серпня у місті Чугуїв Харківської області, загинули 64-річний чоловік та його 7-річний онук.

Аварію спровокував 41-річний водій мікроавтобуса “Opel Vivaro”, який не обрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом “Honda Dio”, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Водія двоколісного транспорту відкинуло під “Volkswagen”, що їхав позаду. 64-річний чоловік загинув на місці. Його 7-річного онука, пасажира мопеда, з численними травмами доправили в місцеву лікарню. Хлопчик помер у реанімації.

Правоохоронці встановлюють обставини події.