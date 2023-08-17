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В Чугуеве микроавтобус снес мопед: мужчина и его 7-летний внук погибли

Происшествия 18:28   17.08.2023
Елена Нагорная
В Чугуеве микроавтобус снес мопед: мужчина и его 7-летний внук погибли Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате ДТП, произошедшего около 12:30 17 августа в городе Чугуев Харьковской области, погибли 64-летний мужчина и его 7-летний внук.

Аварию спровоцировал 41-летний водитель микроавтобуса «Opel Vivaro», который не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Honda Dio», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водителя двухколесного транспорта отбросило под ехавший позади «Volkswagen». 64-летний мужчина погиб на месте. Его 7-летнего внука, пассажира мопеда, с многочисленными травмами доставили в местную больницу. Мальчик скончался в реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП, произошедшего около 12:30 17 августа в городе Чугуев Харьковской области, погибли 64-летний мужчина и его 7-летний внук.".