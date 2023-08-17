В Чугуеве микроавтобус снес мопед: мужчина и его 7-летний внук погибли

В результате ДТП, произошедшего около 12:30 17 августа в городе Чугуев Харьковской области, погибли 64-летний мужчина и его 7-летний внук.

Аварию спровоцировал 41-летний водитель микроавтобуса «Opel Vivaro», который не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом «Honda Dio», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водителя двухколесного транспорта отбросило под ехавший позади «Volkswagen». 64-летний мужчина погиб на месте. Его 7-летнего внука, пассажира мопеда, с многочисленными травмами доставили в местную больницу. Мальчик скончался в реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.