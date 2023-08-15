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В Харькове копы чуть не устроили ДТП: будет служебное расследование (видео)

Общество 18:22   15.08.2023
Елена Нагорная
В Харькове копы чуть не устроили ДТП: будет служебное расследование (видео)

Правоохранители отреагировали на распространенное сегодня в соцсетях видео, на котором водитель служебного авто нарушает правила дорожного движения.

В публикации в одном из Telegram-каналов сообщалось, что видео было снято на улице Академика Павлова в Харькове.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области отреагировали на эту информацию.

«Сегодня в сети распространилось видео, на котором видно, как водитель служебного авто Toyota нарушил ПДД и создал аварийную обстановку водителю грузовика, который двигался в попутном направлении. Подобные факты нарушений патрульными недопустимы и реакция будет соответствующей. По указанному событию назначено служебное расследование», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители отреагировали на распространенное сегодня в соцсетях видео, на котором водитель служебного авто нарушает правила дорожного движения.".