В Харькове копы чуть не устроили ДТП: будет служебное расследование (видео)
Правоохранители отреагировали на распространенное сегодня в соцсетях видео, на котором водитель служебного авто нарушает правила дорожного движения.
В публикации в одном из Telegram-каналов сообщалось, что видео было снято на улице Академика Павлова в Харькове.
В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области отреагировали на эту информацию.
«Сегодня в сети распространилось видео, на котором видно, как водитель служебного авто Toyota нарушил ПДД и создал аварийную обстановку водителю грузовика, который двигался в попутном направлении. Подобные факты нарушений патрульными недопустимы и реакция будет соответствующей. По указанному событию назначено служебное расследование», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители отреагировали на распространенное сегодня в соцсетях видео, на котором водитель служебного авто нарушает правила дорожного движения.".