В Харькове копы чуть не устроили ДТП: будет служебное расследование (видео)

Правоохранители отреагировали на распространенное сегодня в соцсетях видео, на котором водитель служебного авто нарушает правила дорожного движения.

В публикации в одном из Telegram-каналов сообщалось, что видео было снято на улице Академика Павлова в Харькове.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области отреагировали на эту информацию.

«Сегодня в сети распространилось видео, на котором видно, как водитель служебного авто Toyota нарушил ПДД и создал аварийную обстановку водителю грузовика, который двигался в попутном направлении. Подобные факты нарушений патрульными недопустимы и реакция будет соответствующей. По указанному событию назначено служебное расследование», — говорится в публикации.