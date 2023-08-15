У Харкові копи ледь не влаштували ДТП: буде службове розслідування (відео)
Правоохоронці відреагували на поширене сьогодні у соцмережах відео, на якому водій службового авто порушує правила дорожнього руху.
У публікації в одному з телеграм-каналів повідомлялося, що відео було знято на вулиці Академіка Павлова у Харкові.
У пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області відреагували на цю інформацію.
“Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування”, – йдеться в публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відреагували на поширене сьогодні у соцмережах відео, на якому водій службового авто порушує правила дорожнього руху.".