У Харкові копи ледь не влаштували ДТП: буде службове розслідування (відео)

Правоохоронці відреагували на поширене сьогодні у соцмережах відео, на якому водій службового авто порушує правила дорожнього руху.

У публікації в одному з телеграм-каналів повідомлялося, що відео було знято на вулиці Академіка Павлова у Харкові.

У пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області відреагували на цю інформацію.

“Сьогодні в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota порушив ПДР та створив аварійну обстановку водію вантажівки, яка рухалась в попутному напрямку. Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування”, – йдеться в публікації.