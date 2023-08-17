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Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девочку под Харьковом, уволили — СМИ

Происшествия 20:10   17.08.2023
Елена Нагорная
Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девочку под Харьковом, уволили — СМИ Фото: chudesavresheti

Сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко, уволили со службы.

Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на ответ Нацполиции на информационный запрос.

«По факту нарушения служебной дисциплины проведено служебное расследование, по результатам которого руководством департамента принято решение применить к полицейскому, причастному к упомянутому событию, самую строгую меру дисциплинарного воздействия в виде увольнения со службы в полиции», — говорится в ответе Департамента внутренней безопасности.

Как сообщали в Теруправлении ГБР в Полтаве, около 19:20 2 августа в районе поселка Песочин Харьковской области правоохранитель на белом внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В аварии погибла жительница поселка Коротыч Альбина Харченко. Девочка в тот вечер возвращалась домой из Песочина, где посещала театральную студию.

В Харьковской облпрокуратуре информировали, что расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), продолжается. Водитель управлял служебным автомобилем и был трезв. Ранее были назначены судебно-медицинская экспертиза, а также судебная экспертиза технического состояния авто и судебная автотехническая экспертиза.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко, уволили со службы.".