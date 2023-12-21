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Под суд пойдет экс-полицейский, сбивший насмерть девочку под Харьковом

Происшествия 18:26   21.12.2023
Елена Нагорная
Под суд пойдет экс-полицейский, сбивший насмерть девочку под Харьковом Фото: chudesavresheti

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа 2023 года на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко.

Экс-правоохранителю инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, которая длилась около трех месяцев, в указанной дорожно-транспортной ситуации действия водителя автомобиля не соответствовали требованиям п.п. 12.3, 18.1 ПДД и находились, с технической точки зрения, в причинной связи с возникновением ДТП. Обвиняемый уволен из правоохранительных органов. Его будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области», — пишут правоохранители.

По данным Теруправления ГБР в Полтаве, около 19:20 2 августа в районе поселка Песочин правоохранитель на белом внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В аварии погибла жительница поселка Коротыч Альбина Харченко. Девочка в тот вечер возвращалась домой из Песочина, где посещала театральную студию. В Харьковской облпрокуратуре информировали, что водитель управлял служебным автомобилем и был трезв. Издание «Бабель» сообщало, что после происшествия правоохранителя уволили.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа 2023 года на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко.".