Под суд пойдет экс-полицейский, сбивший насмерть девочку под Харьковом
Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа 2023 года на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко.
Экс-правоохранителю инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, которая длилась около трех месяцев, в указанной дорожно-транспортной ситуации действия водителя автомобиля не соответствовали требованиям п.п. 12.3, 18.1 ПДД и находились, с технической точки зрения, в причинной связи с возникновением ДТП. Обвиняемый уволен из правоохранительных органов. Его будут судить в Харьковском районном суде Харьковской области», — пишут правоохранители.
По данным Теруправления ГБР в Полтаве, около 19:20 2 августа в районе поселка Песочин правоохранитель на белом внедорожнике Toyota Land Cruiser сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В аварии погибла жительница поселка Коротыч Альбина Харченко. Девочка в тот вечер возвращалась домой из Песочина, где посещала театральную студию. В Харьковской облпрокуратуре информировали, что водитель управлял служебным автомобилем и был трезв. Издание «Бабель» сообщало, что после происшествия правоохранителя уволили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: альбина харченко, ДТП, Песочин, полицейский, прокуратура, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Департамента внутренней безопасности Нацполиции, который 2 августа 2023 года на пешеходном переходе в районе поселка Песочин Харьковской области сбил насмерть 15-летнюю Альбину Харченко.".