Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка

Події 13:05   21.12.2023
Вікторія Яковенко
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 21 грудня близько 06:50 по вулиці Салтівське шосе сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка.  

«Автомобіль «ЗАЗ» під керуванням 58-річного водія наїхав на 55-річну жінку-пішохода, яка перебігала проїзну частину у невідведеному для цього місці. Від удару жінку відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль «ВАЗ 11183», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці аварії, додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини аварії наразі встановлюються.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Дві автівки вилетіли на пішохідний перехід у Харкові: жінки в лікарні (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
21.12.2023, 13:11
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
21.12.2023, 13:05
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
21.12.2023, 12:47
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
20.12.2023, 15:27
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
20.12.2023, 15:42

Новини за темою:

18:10
Мобільні групи ППО, які захищають Харківщину, отримали авто та дрони (фото)
20:55
Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)
23:06
Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)
20:08
Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили
21:16
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині

Ви читали новину: «Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 21 грудня близько 06:50 по вулиці Салтівське шосе сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка.  ".