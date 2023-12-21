Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові 21 грудня близько 06:50 по вулиці Салтівське шосе сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка.
«Автомобіль «ЗАЗ» під керуванням 58-річного водія наїхав на 55-річну жінку-пішохода, яка перебігала проїзну частину у невідведеному для цього місці. Від удару жінку відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль «ВАЗ 11183», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Від отриманих травм потерпіла загинула на місці аварії, додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Всі обставини аварії наразі встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 21 грудня близько 06:50 по вулиці Салтівське шосе сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка. ".