Дві автівки вилетіли на пішохідний перехід у Харкові: жінки в лікарні (фото)
Дві жінки постраждали внаслідок ДТП на вулиці Миру у Харкові близько 14:40 20 грудня.
38-річна водійка Kia Sportage не надала перевагу в русі Citroen, за кермом якого була 40-річна жінка. Внаслідок зіткнення обидві машини вилетіли на пішохідний перехід, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Отримали травми та були ушпиталені водійка Kia та 35-річна пішохідка.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 19:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки постраждали внаслідок ДТП на вулиці Миру у Харкові близько 14:40 20 грудня.".