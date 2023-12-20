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Дві автівки вилетіли на пішохідний перехід у Харкові: жінки в лікарні (фото)

Події 19:33   20.12.2023
Олена Нагорна
Дві автівки вилетіли на пішохідний перехід у Харкові: жінки в лікарні (фото)

Дві жінки постраждали внаслідок ДТП на вулиці Миру у Харкові близько 14:40 20 грудня.

38-річна водійка Kia Sportage не надала перевагу в русі Citroen, за кермом якого була 40-річна жінка. Внаслідок зіткнення обидві машини вилетіли на пішохідний перехід, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Отримали травми та були ушпиталені водійка Kia та 35-річна пішохідка.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві жінки постраждали внаслідок ДТП на вулиці Миру у Харкові близько 14:40 20 грудня.".