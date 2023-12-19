83 особи загинули в ДТП на Харківщині від початку року

З січня по листопад включно 2023 року на території Харківської області правоохоронці зареєстрували 465 ДТП із постраждалими, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у Нацполіції.

Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей.

Основними причинами дорожніх аварій були перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть і пішохідних переходів, а також недотримання дистанції.