83 особи загинули в ДТП на Харківщині від початку року
З січня по листопад включно 2023 року на території Харківської області правоохоронці зареєстрували 465 ДТП із постраждалими, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у Нацполіції.
Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей.
Основними причинами дорожніх аварій були перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть і пішохідних переходів, а також недотримання дистанції.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З січня по листопад включно 2023 року на території Харківської області правоохоронці зареєстрували 465 ДТП із постраждалими, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у Нацполіції.".