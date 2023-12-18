На Харківщині автобус скотився у паркан: пасажирів визволили ДСНСники (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
18 грудня на Харківщині через ожеледицю і снігові замети трьом авто допомагали рятувальники.
Зокрема, близько 06:00 рятувальники витягли своїм автомобілем волонтерський мікроавтобус «Volkswagen T4» з перемету, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
О 07:30 у Харкові бійці ДСНС допомогли водію «швидкої» зрушити з місця. Авто опинилося на заледенілій ділянці дороги на вулиці Гольдбергівській.
А о 9:30 рятувальники у місті Барвінкове виїхали на ДТП. Там рейсовий автобус не зміг подолати слизький підйом і скотився у приватний паркан.
«В автобусі знаходилось 8 людей. Аби пасажири змогли вийти назовні, ДСНСникам довелось відтягти його від паркану. Ніхто з людей не постраждав», – додали рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, волонтері, ГСЧС, пасажиры, скользкая, скорая, трасса, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 грудня на Харківщині через ожеледицю і снігові замети трьом авто допомагали рятувальники.".