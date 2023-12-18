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На Харківщині автобус скотився у паркан: пасажирів визволили ДСНСники (фото)

Суспільство 15:57   18.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині автобус скотився у паркан: пасажирів визволили ДСНСники (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

18 грудня на Харківщині через ожеледицю і снігові замети трьом авто допомагали рятувальники.

Зокрема, близько 06:00 рятувальники витягли своїм автомобілем волонтерський мікроавтобус «Volkswagen T4» з перемету, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 07:30 у Харкові бійці ДСНС допомогли водію «швидкої» зрушити з місця. Авто опинилося на заледенілій ділянці дороги на вулиці Гольдбергівській.

А о 9:30 рятувальники у місті Барвінкове виїхали на ДТП. Там рейсовий автобус не зміг подолати слизький підйом і скотився у приватний паркан.

«В автобусі знаходилось 8 людей. Аби пасажири змогли вийти назовні, ДСНСникам довелось відтягти його від паркану. Ніхто з людей не постраждав», – додали рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 15:57;

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