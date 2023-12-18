На Харьковщине автобус скатился в забор: пассажиров освободили ГСЧСники (фото)

18 декабря на Харьковщине из-за гололеда и снежных сугробов трем авто помогали спасатели.

В частности, около 06:00 спасатели вытащили своим автомобилем волонтерский микроавтобус «Volkswagen T4» из сугроба, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В 07:30 в Харькове бойцы ГСЧС помогли водителю «скорой» сдвинуться с места. Автомобиль оказался на обледеневшем участке дороги на улице Гольдберговской.

В 9:30 спасатели в городе Барвенково выехали на ДТП. Там рейсовый автобус не смог преодолеть скользкий подъем и скатился в частный забор.

«В автобусе находилось 8 человек. Чтобы пассажиры смогли выйти наружу, ГСЧСникам пришлось оттащить его от забора. Никто из людей не пострадал», — добавили спасатели.