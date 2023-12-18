На Харьковщине автобус скатился в забор: пассажиров освободили ГСЧСники (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
18 декабря на Харьковщине из-за гололеда и снежных сугробов трем авто помогали спасатели.
В частности, около 06:00 спасатели вытащили своим автомобилем волонтерский микроавтобус «Volkswagen T4» из сугроба, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В 07:30 в Харькове бойцы ГСЧС помогли водителю «скорой» сдвинуться с места. Автомобиль оказался на обледеневшем участке дороги на улице Гольдберговской.
В 9:30 спасатели в городе Барвенково выехали на ДТП. Там рейсовый автобус не смог преодолеть скользкий подъем и скатился в частный забор.
«В автобусе находилось 8 человек. Чтобы пассажиры смогли выйти наружу, ГСЧСникам пришлось оттащить его от забора. Никто из людей не пострадал», — добавили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, волонтері, ГСЧС, пасажиры, скользкая, скорая, трасса, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 декабря на Харьковщине из-за гололеда и снежных сугробов трем авто помогали спасатели.".