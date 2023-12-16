Скользкая трасса: на Харьковщине хлебовоз съехал в кювет, ему помогли ГСЧСники

Вблизи села Анновка в Лозовском районе спасатели помогли водителю хлебовоза выехать со скользкого участка дороги.

16 декабря водитель хлебовоза съехал в кювет со скользкого участка дороги, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели использовали пожарную автоцистерну повышенной проходимости, чтобы вытащить автомобиль. После этого водитель направился в населенный пункт, куда должен был доставить хлеб.