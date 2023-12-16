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Скользкая трасса: на Харьковщине хлебовоз съехал в кювет, ему помогли ГСЧСники

Общество 18:13   16.12.2023
Виктория Яковенко
Скользкая трасса: на Харьковщине хлебовоз съехал в кювет, ему помогли ГСЧСники

Вблизи села Анновка в Лозовском районе спасатели помогли водителю хлебовоза выехать со скользкого участка дороги.

16 декабря водитель хлебовоза съехал в кювет со скользкого участка дороги, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели использовали пожарную автоцистерну повышенной проходимости, чтобы вытащить автомобиль. После этого водитель направился в населенный пункт, куда должен был доставить хлеб.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 18:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Анновка в Лозовском районе спасатели помогли водителю хлебовоза выехать со скользкого участка дороги.".