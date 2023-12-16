Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях в регионе вечером 16 декабря и в течение суток 17 числа предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«По городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 — 500 м. Гололедица, сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, область, опасно, предупреждение, синоптики, туман, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе вечером 16 декабря и в течение суток 17 числа предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".