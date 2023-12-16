Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе вечером 16 декабря и в течение суток 17 числа предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«По городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 — 500 м. Гололедица, сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.