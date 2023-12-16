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Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 14:45   16.12.2023
Виктория Яковенко
Вечером в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе вечером 16 декабря и в течение суток 17 числа предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«По городу и области ожидаются туманы, видимостью 200 — 500 м. Гололедица, сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе вечером 16 декабря и в течение суток 17 числа предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".