Ввечері у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні ввечері 16 грудня та впродовж доби 17 числа попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«По місту та області очікуються тумани, видимістю 200 – 500 м. Ожеледь, складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.