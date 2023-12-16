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Ввечері у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 14:45   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Ввечері у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні ввечері 16 грудня та впродовж доби 17 числа попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«По місту та області очікуються тумани, видимістю 200 – 500 м. Ожеледь, складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні ввечері 16 грудня та впродовж доби 17 числа попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".