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Наслідки негоди на Харківщині: знеструмлені 46 населених пунктів – Міненерго

Суспільство 11:01   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки негоди на Харківщині: знеструмлені 46 населених пунктів – Міненерго

Через «крижану» негоду на Харківщині станом на ранок 16 грудня без світла – 46 населених пунктів.

Внаслідок обледеніння постраждали 297 опор, повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Для відновлення мереж задіяні 20 бригад, 43 одиниці техніки. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,4 тисячі споживачів. Також в результаті обстрілів пошкоджено газопровід, без газопостачання 435 абонентів», – зазначили в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через «крижану» негоду на Харківщині станом на ранок 16 грудня без світла – 46 населених пунктів.".