Наслідки негоди на Харківщині: знеструмлені 46 населених пунктів – Міненерго

Через «крижану» негоду на Харківщині станом на ранок 16 грудня без світла – 46 населених пунктів.

Внаслідок обледеніння постраждали 297 опор, повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Для відновлення мереж задіяні 20 бригад, 43 одиниці техніки. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,4 тисячі споживачів. Також в результаті обстрілів пошкоджено газопровід, без газопостачання 435 абонентів», – зазначили в Міненерго.