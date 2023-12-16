Наслідки негоди на Харківщині: знеструмлені 46 населених пунктів – Міненерго
Через «крижану» негоду на Харківщині станом на ранок 16 грудня без світла – 46 населених пунктів.
Внаслідок обледеніння постраждали 297 опор, повідомили у Міністерстві енергетики України.
«Для відновлення мереж задіяні 20 бригад, 43 одиниці техніки. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,4 тисячі споживачів. Також в результаті обстрілів пошкоджено газопровід, без газопостачання 435 абонентів», – зазначили в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 11:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через «крижану» негоду на Харківщині станом на ранок 16 грудня без світла – 46 населених пунктів.".