Последствия непогоды на Харьковщине: обесточены 46 населенных пунктов
Из-за «ледяной» непогоды в Харьковской области по состоянию на утро 16 декабря без света — 46 населенных пунктов.
В результате оледенения пострадали 297 опор, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Для восстановления сетей задействованы 20 бригад, 43 единицы техники. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,4 тысячи потребителей. Также в результате обстрелов поврежден газопровод, без газоснабжения 435 абонентов», — отметили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, населенные, непогода, обесточены, обледенение, пункты, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 11:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за «ледяной» непогоды в Харьковской области по состоянию на утро 16 декабря без света — 46 населенных пунктов.".