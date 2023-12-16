Последствия непогоды на Харьковщине: обесточены 46 населенных пунктов

Из-за «ледяной» непогоды в Харьковской области по состоянию на утро 16 декабря без света — 46 населенных пунктов.

В результате оледенения пострадали 297 опор, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Для восстановления сетей задействованы 20 бригад, 43 единицы техники. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,4 тысячи потребителей. Также в результате обстрелов поврежден газопровод, без газоснабжения 435 абонентов», — отметили в Минэнерго.