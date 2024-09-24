Обязательную эвакуацию объявили из части громады на Харьковщине
Из отдельных населенных пунктов Боровской громады, приближенных к линии фронта, объявили обязательную эвакуацию.
Соответствующее распоряжение подписал начальник поселковой военной администрации Александр Тертышный, сообщили в Боровской громаде.
Эвакуация касается следующих населённых пунктов:
🔹 Изюмский старостинский округ – с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Андреевка, с. Новый Мир, с. Глущенково, с. Червоный Став;
🔹 Первомайский старостинский округ – с. Первомайское, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое;
🔹 Богуславский старостинский округ – с. Загрызово, с. Лозовая;
🔹 Чернещинский старостинский округ – с. Чернещина, с. Степное, с. Новосергеевка.
«Учитывая постоянные обстрелы и принимая во внимание безопасность на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
По вопросам эвакуации гражданам можно обращаться по телефонам: 0800 339 291 и 063 496 54 00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Боровская, громада, населенные, пункты, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из отдельных населенных пунктов Боровской громады, приближенных к линии фронта, объявили обязательную эвакуацию.".