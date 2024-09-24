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Обязательную эвакуацию объявили из части громады на Харьковщине

Общество 13:17   24.09.2024
Виктория Яковенко
Обязательную эвакуацию объявили из части громады на Харьковщине Фото: Telegram Андрея Беседина

Из отдельных населенных пунктов Боровской громады, приближенных к линии фронта, объявили обязательную эвакуацию.

Соответствующее распоряжение подписал начальник поселковой военной администрации Александр Тертышный, сообщили в Боровской громаде.
Эвакуация касается следующих населённых пунктов:

🔹 Изюмский старостинский округ – с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Андреевка, с. Новый Мир, с. Глущенково, с. Червоный Став;

🔹 Первомайский старостинский округ – с. Первомайское, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое;

🔹 Богуславский старостинский округ – с. Загрызово, с. Лозовая;

🔹 Чернещинский старостинский округ – с. Чернещина, с. Степное, с. Новосергеевка.

«Учитывая постоянные обстрелы и принимая во внимание безопасность на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

По вопросам эвакуации гражданам можно обращаться по телефонам: 0800 339 291 и 063 496 54 00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из отдельных населенных пунктов Боровской громады, приближенных к линии фронта, объявили обязательную эвакуацию.".