Обязательную эвакуацию объявили из части громады на Харьковщине

Из отдельных населенных пунктов Боровской громады, приближенных к линии фронта, объявили обязательную эвакуацию.

Соответствующее распоряжение подписал начальник поселковой военной администрации Александр Тертышный, сообщили в Боровской громаде.

Эвакуация касается следующих населённых пунктов:

🔹 Изюмский старостинский округ – с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Андреевка, с. Новый Мир, с. Глущенково, с. Червоный Став;

🔹 Первомайский старостинский округ – с. Первомайское, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое;

🔹 Богуславский старостинский округ – с. Загрызово, с. Лозовая;

🔹 Чернещинский старостинский округ – с. Чернещина, с. Степное, с. Новосергеевка.

«Учитывая постоянные обстрелы и принимая во внимание безопасность на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация отмечает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

По вопросам эвакуации гражданам можно обращаться по телефонам: 0800 339 291 и 063 496 54 00.