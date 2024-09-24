Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині

З окремих населених пунктів Борівської громади, які наближені до лінії фронту, оголосили обовʼязкову евакуацію.

Відповідне розпорядження підписав начальник селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, повідомили у Борівській громаді.

Евакуація стосується таких населених пунктів:

🔹 Ізюмський старостинський округ – с. Дружелюбівка, с. Ольгівка, с. Андріївка, с. Новий Мир, с. Глущенкове, с. Червоний Став;

🔹 Першотравневий старостинський округ – с. Першотравневе, с. Копанки, с. Зелений Гай, с. Вишневе;

🔹 Богуславський старостинський округ – с. Загризове, с. Лозова;

🔹 Чернещинський старостинський округ – с. Чернещина, с. Степове, с. Новосергіївка.

«Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні.

З питань евакуації громадянам можна звертатися за телефонами: 0800 339 291 та 063 496 54 00.