Обов’язкову евакуацію оголосили з частини громади на Харківщині
З окремих населених пунктів Борівської громади, які наближені до лінії фронту, оголосили обовʼязкову евакуацію.
Відповідне розпорядження підписав начальник селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, повідомили у Борівській громаді.
Евакуація стосується таких населених пунктів:
🔹 Ізюмський старостинський округ – с. Дружелюбівка, с. Ольгівка, с. Андріївка, с. Новий Мир, с. Глущенкове, с. Червоний Став;
🔹 Першотравневий старостинський округ – с. Першотравневе, с. Копанки, с. Зелений Гай, с. Вишневе;
🔹 Богуславський старостинський округ – с. Загризове, с. Лозова;
🔹 Чернещинський старостинський округ – с. Чернещина, с. Степове, с. Новосергіївка.
«Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні.
З питань евакуації громадянам можна звертатися за телефонами: 0800 339 291 та 063 496 54 00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Боровская, громада, евакуація, населенные, пункты, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З окремих населених пунктів Борівської громади, які наближені до лінії фронту, оголосили обовʼязкову евакуацію.".