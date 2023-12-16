На Харьковщине без света почти 10 тыс. абонентов — сводка Синегубова

Из-за непогоды на Харьковщине обесточены 9833 потребителей.

Без света остались жители Дергачевской, Близнюковской, Барвинковской, Лозовской, Первомайской, Чугуевской, Змиевской, Золочевской, Изюмской и Волчанской громад, сообщили глава ХОВА Олег Синегубов.

«Над восстановлением электроснабжения работают 20 бригад из 80 работников и 43 единицы техники», — заявил Синегубов.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины.

Около 23:00 армия РФ обстреляла Купянск, в городе разрушены летняя кухня, выбиты окна в доме. Пострадавших нет.

А в селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара, предварительно – БпЛА «Шахед», произошло возгорание частного дома, отметил Синегубов.