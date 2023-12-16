В Харькове пенсионерка чуть не погибла из-за стиральной машины – ГСЧС
Ночью в Харькове бойцы ГСЧС спасли двух человек.
В частности, около 02:35 на улице Академика Вальтера в одной из квартир произошло короткое замыкание стиральной машины. Пожара не произошло, однако было сильное задымление. Пожарные спасли из задымленной зоны 82-летнюю женщину, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Почти одновременно случился пожар в подвале дома по улице Никитина. Там горел матрас на площади 1 кв. м.
«Огонь был ликвидирован еще до прибытия бойцов ГСЧС. Однако пожарные провели разведку в задымленном подвале звеном газодымозащитной службы и обнаружили там 42-летнего мужчину. Он получил отравление угарным газом, его госпитализировали», — отметили спасатели.
Также, по данным ГСЧС, в 23.30 15 декабря россияне обстреляли село Богуславка в Изюмском районе. Там загорелся частный дом на площади 120 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, бойцы ГСЧС семь раз привлекались к оказанию помощи в обеспечении автомобильного движения, которое было затруднено на отдельных участках из-за поваленных деревьев, гололеда и переметов.
Спасатели помогли шести водителям авто, а также убрали 10 поваленных на трассы деревьев.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, замыкание, машинка, пожары, стиральная, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 08:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Харькове бойцы ГСЧС спасли двух человек.".