В Харькове пенсионерка чуть не погибла из-за стиральной машины – ГСЧС

Ночью в Харькове бойцы ГСЧС спасли двух человек.

В частности, около 02:35 на улице Академика Вальтера в одной из квартир произошло короткое замыкание стиральной машины. Пожара не произошло, однако было сильное задымление. Пожарные спасли из задымленной зоны 82-летнюю женщину, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Почти одновременно случился пожар в подвале дома по улице Никитина. Там горел матрас на площади 1 кв. м.

«Огонь был ликвидирован еще до прибытия бойцов ГСЧС. Однако пожарные провели разведку в задымленном подвале звеном газодымозащитной службы и обнаружили там 42-летнего мужчину. Он получил отравление угарным газом, его госпитализировали», — отметили спасатели.

Также, по данным ГСЧС, в 23.30 15 декабря россияне обстреляли село Богуславка в Изюмском районе. Там загорелся частный дом на площади 120 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, бойцы ГСЧС семь раз привлекались к оказанию помощи в обеспечении автомобильного движения, которое было затруднено на отдельных участках из-за поваленных деревьев, гололеда и переметов.

Спасатели помогли шести водителям авто, а также убрали 10 поваленных на трассы деревьев.