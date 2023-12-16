У Харкові пенсіонерка ледь не загинула через пральну машину – ДСНС
Вночі у Харкові бійці ДСНС врятували двох людей.
Зокрема, біля 02:35 на вулиці Академіка Вальтера в одній з квартир сталося коротке замикання пральної машини. Пожежі не сталося, однак було сильне задимлення. Вогнеборці врятували із задимленої зони 82-річну жінку, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Майже одночасно трапилась пожежа у підвалі будинку на вулиці Нікітіна. Там горів матрац на площі 1 кв. м.
«Вогонь був ліквідований ще до прибуття надзвичайників. Проте вогнеборці провели розвідку у задимленому підвалі ланкою газодимозахисної служби та виявили там 42-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом, його шпиталізували», – зазначили рятувальники.
Також, за даними ДСНС, о 23:30 15 грудня росіяни обстріляли село Богуславка в Ізюмському районі. Там загорівся приватний будинок на площі 120 кв. м. Жертв та постраждалих немає.
Крім цього, бійці ДСНС сім разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який був ускладнений на окремих ділянках через повалені дерева, ожеледь та перемети.
Рятувальники допомогли шести водіям авто, а також прибрали 10 повалених на траси дерев.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, замыкание, машинка, пожежа, стиральная, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 08:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі у Харкові бійці ДСНС врятували двох людей.".