Літня жінка ледве не загинула у вогні через подовжувач на Харківщині

Пожежа в приватному будинку в селі Квітневе Близнюківської громади сталася через коротке замикання електричного подовжувача, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Загоряння сталося вдень 15 грудня. Рятувальники, прибувши на місце, знайшли в одній з кімнат задимленої оселі 70-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя. У сусідній кімнаті горів диван та домашні речі на площі 16 м².

Причиною цього стало коротке замкнення електричного подовжувача, який живив електрообігрівальний пристрій.

За пів години вогнеборці локалізували вогонь. Гасили пожежу 2 оперативні відділення на автоцистернах у складі 10 чоловік особового складу ДСНС.