Літня жінка ледве не загинула у вогні через подовжувач на Харківщині
Пожежа в приватному будинку в селі Квітневе Близнюківської громади сталася через коротке замикання електричного подовжувача, повідомили у ДСНС України в Харківській області.
Загоряння сталося вдень 15 грудня. Рятувальники, прибувши на місце, знайшли в одній з кімнат задимленої оселі 70-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя. У сусідній кімнаті горів диван та домашні речі на площі 16 м².
Причиною цього стало коротке замкнення електричного подовжувача, який живив електрообігрівальний пристрій.
За пів години вогнеборці локалізували вогонь. Гасили пожежу 2 оперативні відділення на автоцистернах у складі 10 чоловік особового складу ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в приватному будинку в селі Квітневе Близнюківської громади сталася через коротке замикання електричного подовжувача, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".