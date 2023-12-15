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Літня жінка ледве не загинула у вогні через подовжувач на Харківщині

Події 18:38   15.12.2023
Оксана Якушко
Літня жінка ледве не загинула у вогні через подовжувач на Харківщині

Пожежа в приватному будинку в селі Квітневе Близнюківської громади сталася через коротке замикання електричного подовжувача, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Загоряння сталося вдень 15 грудня. Рятувальники, прибувши на місце, знайшли в одній з кімнат задимленої оселі 70-річну жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя. У сусідній кімнаті горів диван та домашні речі на площі 16 м².

Причиною цього стало коротке замкнення електричного подовжувача, який живив електрообігрівальний пристрій.

За пів години вогнеборці локалізували вогонь. Гасили пожежу 2 оперативні відділення на автоцистернах у складі 10 чоловік особового складу ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 18:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в приватному будинку в селі Квітневе Близнюківської громади сталася через коротке замикання електричного подовжувача, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".