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Одяг загорівся на жінці в Харкові – ДСНС

Події 08:54   15.12.2023
Оксана Горун
Одяг загорівся на жінці в Харкові – ДСНС

Літня жінка отримала опіки під час пожежі в Харкові.

“Внаслідок власної необережності при поводженні з вогнем на ній зайнявся синтетичний одяг. Близько 14:10 сусіди почули запах диму і викликали рятувальників за адресою: м. Харків, вул. Власенка. Прибувши, вогнеборці піднялись у квартиру на найвищий 14-й поверх і побачили на підлозі господарку, 1948 року народження. Одяг на ній вже весь згорів і пожежа самоліквідувалась”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Жінку рятувальники разом із медиками доставили до машини “швидкої”.

Загалом за добу в регіоні сталося дев’ять пожеж. Пожеж через обстріли не зафіксували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Літня жінка отримала опіки під час пожежі в Харкові".