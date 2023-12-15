Одяг загорівся на жінці в Харкові – ДСНС

Літня жінка отримала опіки під час пожежі в Харкові.

“Внаслідок власної необережності при поводженні з вогнем на ній зайнявся синтетичний одяг. Близько 14:10 сусіди почули запах диму і викликали рятувальників за адресою: м. Харків, вул. Власенка. Прибувши, вогнеборці піднялись у квартиру на найвищий 14-й поверх і побачили на підлозі господарку, 1948 року народження. Одяг на ній вже весь згорів і пожежа самоліквідувалась”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Жінку рятувальники разом із медиками доставили до машини “швидкої”.

Загалом за добу в регіоні сталося дев’ять пожеж. Пожеж через обстріли не зафіксували.