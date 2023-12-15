Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300

Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Генштаб повідомив про атаку С-300 по Україні та 15 штурмів на Харківщині

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Регіон, по якому били С-300, у ГШ не уточнили. Нагадаємо, вибух уночі чули в Харкові.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Синьківки.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – поінформували в ГШ.

07:05

Вночі у Харкові чули вибух

Повітряна тривога вночі у Харкові пролунала о 00:58. Перед цим у деяких районах міста чули вибух. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав до відбою бути в укриттях.

Відбій пролунав о 01:17. Керівництво міста та області поки не повідомляло про “приліт”. Над територією інших регіонів країни з вечора і трохи за опівночі полювали на “шахеди”. Відбої пролунали близько другої години ночі.