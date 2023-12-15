Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300

Події 07:09   15.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300

Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Генштаб повідомив про атаку С-300 по Україні та 15 штурмів на Харківщині

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Регіон, по якому били С-300, у ГШ не уточнили. Нагадаємо, вибух уночі чули в Харкові.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Синьківки.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області”, – поінформували в ГШ.

07:05

Вночі у Харкові чули вибух

Повітряна тривога вночі у Харкові пролунала о 00:58. Перед цим у деяких районах міста чули вибух. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав до відбою бути в укриттях.

Відбій пролунав о 01:17. Керівництво міста та області поки не повідомляло про “приліт”. Над територією інших регіонів країни з вечора і трохи за опівночі полювали на “шахеди”. Відбої пролунали близько другої години ночі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вночі ворог атакував С-300 та “шахедами”, на Харківщині 15 штурмів – Генштаб
Вночі ворог атакував С-300 та “шахедами”, на Харківщині 15 штурмів – Генштаб
15.12.2023, 07:23
Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300
Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300
15.12.2023, 07:09
Сьогодні 15 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 грудня: яке свято та день в історії
15.12.2023, 06:00
У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку
У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку
15.12.2023, 01:05
Головні новини Харкова 14.12: карантин через сказ кота, крижаний дощ і світло
Головні новини Харкова 14.12: карантин через сказ кота, крижаний дощ і світло
14.12.2023, 23:06
Харківщина стала третьою в Україні за індексом місцевого благополуччя
Харківщина стала третьою в Україні за індексом місцевого благополуччя
14.12.2023, 22:53

Новини за темою:

01:05
У Харкові пролунав вибух: Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку
21:16
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
09:17
Вдень 16 листопада на Харківщині буде “гучно”
14:18
Гучні вибухи контузять і вбивають кажанів – харківський ветеринар
19:33
Харків’яни чують вибухи – окупанти завдають ракетних ударів

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 15 грудня: вибух уночі, Генштаб повідомив про С-300»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”".