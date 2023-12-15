62 населених пункти без світла на Харківщині
Без світла на Харківщині 14 995 споживачів, повідомили в ХОВА.
Задля відновлення електропостачання в Харківській області працюють 550 фахівців АТ “Харківобленерго” у складі 108 бригад.
«Задіяли 225 одиниць техніки. Наразі знеструмлено 62 населених пункти. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються», – розповіли в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 19:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла на Харківщині 14 995 споживачів, повідомили в ХОВА.".