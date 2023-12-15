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Близько 28 тисяч споживачів без світла через негоду в Харківській області

Суспільство 17:39   15.12.2023
Оксана Якушко
Близько 28 тисяч споживачів без світла через негоду в Харківській області

Понад 100 бригад усувають наслідки негоди на території обслуговування Близнюківського, Барвінківського, Балаклійського, Ізюмського, Лозівського та Первомайського районів Харківської області, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Задіяні 71 одиниця спецтехніки та 79 гідропідйомників та всюдиходів. Наразі без світла через негоду близько 28 тисяч споживачів.

“Вже третю добу енергетики борються з наслідками обледеніння. Умови, в яких працюють наші фахівці, дуже важкі. Ожеледь торкнулася електромереж і під’їздних доріг. Туди, куди не може проїхати наша техніка, персонал вимушений іти пішки”, – розповів заступник технічного директора АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський.

Незважаючи на складні погодні умови, фахівці районних підрозділів товариства вже відновили 32 повітряні лінії з пошкоджених 86-ти. До Близнюківської громади вже доставили 118 стійок, і вже завтра розпочнуться роботи зі встановлення нових опор замість зруйнованих.

“Фахівці обленерго працюють не зупиняючись. Роботи триватимуть і на вихідні. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів”, – запевнив Олександр Кишинський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 100 бригад усувають наслідки негоди на території обслуговування Близнюківського, Барвінківського, Балаклійського, Ізюмського, Лозівського та Первомайського районів Харківської області, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".