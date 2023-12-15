Около 28 тысяч потребителей без света из-за непогоды в Харьковской области

Более 100 бригад устраняют последствия непогоды на территории обслуживания Близнюковского, Барвенковского, Балаклейского, Изюмского, Лозовского и Первомайского районов Харьковской области, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Задействованы 71 единица спецтехники и 79 гидроподъемников и вездеходов. В настоящее время без света из-за непогоды около 28 тысяч потребителей.

«Уже третьи сутки энергетики борются с последствиями обледенения. Условия, в которых работают наши специалисты, очень тяжелые. Гололед коснулся электросетей и подъездных дорог. Туда, куда не может проехать наша техника, персонал вынужден идти пешком», — рассказал заместитель технического директора. АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский.

Несмотря на сложные погодные условия, специалисты районных подразделений уже восстановили 32 воздушные линии из поврежденных 86-ти. В Близнюковский район уже доставили 118 стоек, и уже завтра начнутся работы по установке новых опор вместо разрушенных.

«Специалисты облэнерго работают не останавливаясь. Работы будут продолжаться и на выходные. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех потребителей», — заверил Александр Кишинский.