Непогода на Харьковщине: были отключения на подстанции «Укрэнерго»

На Харьковщине из-за непогоды вечером 14 декабря отключалась воздушная линия 330 кВ и два автотрансформатора на подстанции 330 кВ «Укрэнерго». Они были запитаны от дизельных генераторов.

«За несколько часов автотрансформаторы были подключены. Повреждение воздушной линии было обнаружено в 10 км от подстанции», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Также в Минэнерго заявили, что из-за обледенения в регионе повреждены 250 опор, проезд к ним осложнен из-за гололеда и сугробы на дорогах.

Напомним, утром 15 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за непогоды в регионе обесточены 136 населенных пунктов. Из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента.