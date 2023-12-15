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Непогода на Харьковщине: были отключения на подстанции «Укрэнерго»

Общество 11:53   15.12.2023
Виктория Яковенко
Непогода на Харьковщине: были отключения на подстанции «Укрэнерго» Фото: Министерство энергетики Украины

На Харьковщине из-за непогоды вечером 14 декабря отключалась воздушная линия 330 кВ и два автотрансформатора на подстанции 330 кВ «Укрэнерго». Они были запитаны от дизельных генераторов.

«За несколько часов автотрансформаторы были подключены. Повреждение воздушной линии было обнаружено в 10 км от подстанции», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Также в Минэнерго заявили, что из-за обледенения в регионе повреждены 250 опор, проезд к ним осложнен из-за гололеда и сугробы на дорогах.

Напомним, утром 15 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за непогоды в регионе обесточены 136 населенных пунктов. Из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за непогоды вечером 14 декабря отключалась воздушная линия 330 кВ и два автотрансформатора на подстанции 330 кВ «Укрэнерго». Они были запитаны от дизельных генераторов.".