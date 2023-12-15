Непогода на Харьковщине: были отключения на подстанции «Укрэнерго»
Фото: Министерство энергетики Украины
На Харьковщине из-за непогоды вечером 14 декабря отключалась воздушная линия 330 кВ и два автотрансформатора на подстанции 330 кВ «Укрэнерго». Они были запитаны от дизельных генераторов.
«За несколько часов автотрансформаторы были подключены. Повреждение воздушной линии было обнаружено в 10 км от подстанции», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Также в Минэнерго заявили, что из-за обледенения в регионе повреждены 250 опор, проезд к ним осложнен из-за гололеда и сугробы на дорогах.
Напомним, утром 15 декабря глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за непогоды в регионе обесточены 136 населенных пунктов. Из них 38 — частично. Без света осталось 43 373 абонента.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, непогода, обесточены, подстанция, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из-за непогоды вечером 14 декабря отключалась воздушная линия 330 кВ и два автотрансформатора на подстанции 330 кВ «Укрэнерго». Они были запитаны от дизельных генераторов.".