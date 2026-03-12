Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)
Сегодня, 12 марта, ночью армия РФ атаковала трансформаторную подстанцию в Киевском районе, она полностью разрушена, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Осталась без света часть Харькова — это Пятихатки, частично Алексеевка. Удалось уже запитать Жуковского. Мы будем работать еще практически сутки, для того чтобы все восстановить», — отметил городской голова.
Он также рассказал, что оккупанты нанесли повторный удар.
«Приехали все наши коммунальные службы, наши энергетики, и оказались под вторым ударом. Поэтому очень тяжело сегодня, но при всем нужно держаться», — сказал мэр.
Видео: Telegram-канал “Харків 1654”
Напомним, о ночных взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, первый удар зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе – враг выпустил «Шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся по земле. Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 2:35.
Читайте также: «Все живы» — Сапронов о падении обломков БпЛА на гольфклуб в Харькове
Кроме этого, Терехов сообщил подробности удара, что произошёл накануне по мясокомбинату в Харькове. Он уточнил, что это предприятие работает всего три дня в неделю.
«И вот надо такому, что в этот день, утром, когда люди работали, произошло попадание», — сказал Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, подстанция, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 15:38;