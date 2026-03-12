Часть Харькова осталась без света: куда РФ попала ночью — Терехов (видео)

Сегодня, 12 марта, ночью армия РФ атаковала трансформаторную подстанцию ​​в Киевском районе, она полностью разрушена, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Осталась без света часть Харькова — это Пятихатки, частично Алексеевка. Удалось уже запитать Жуковского. Мы будем работать еще практически сутки, для того чтобы все восстановить», — отметил городской голова.

Он также рассказал, что оккупанты нанесли повторный удар.

«Приехали все наши коммунальные службы, наши энергетики, и оказались под вторым ударом. Поэтому очень тяжело сегодня, но при всем нужно держаться», — сказал мэр.

Видео: Telegram-канал “Харків 1654”

Напомним, о ночных взрывах в Харькове сообщал мэр Игорь Терехов. По его данным, первый удар зафиксировали в 23:45 в Немышлянском районе – враг выпустил «Шахед». По данным городского головы, «прилет» пришелся по земле. Еще один удар зафиксировали примерно в это же время в Киевском районе. А повторно его обстреляли в 2:35.

Кроме этого, Терехов сообщил подробности удара, что произошёл накануне по мясокомбинату в Харькове. Он уточнил, что это предприятие работает всего три дня в неделю.

«И вот надо такому, что в этот день, утром, когда люди работали, произошло попадание», — сказал Терехов.