Трагедия в начале рабочего дня, дважды эвакуированный ребенок — итоги 11 марта

Происшествия 23:00   11.03.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Трагедия в начале рабочего дня, дважды эвакуированный ребенок — итоги 11 марта

«Шахед» ударил по предприятию в Харькове, как только люди пришли на работу. Частный сектор Харькова атаковал БпЛА. Харьковчане не возвращаются весной, потому что не уезжали. Второй раз эвакуированного ребенка передали медикам в Харькове. Паралимпийская «бронза» приедет в Харьков. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 марта.

По гражданскому предприятию в Харькове нанесла удар утром армия РФ

Беспилотник атаковал компанию в Шевченковском районе в момент, когда люди только пришли на работу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин погибли. Еще семь человек ранены. Из них три женщины. Состояние раненых мужчин – среднее, одного из них даже отпустили лечиться домой. А вот женщины – все в тяжелом состоянии, отметил и.о. медицинского директора ОКЛ Константин Лобойко. Он заверил: врачи делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. Синегубов подчеркнул: предприятие, которое атаковали оккупанты, не имело никакого отношения к военным объектам. Он назвал это преступление целенаправленным террором против харьковского бизнеса.

Накануне вечером «Шахед» упал в частном секторе в Шевченковском районе

На месте возникли пожары, повреждены частные дома. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: обошлось без пострадавших. Горели гараж, хозяйственная постройка и кустарники.

Харьковчане весной не возвращаются массово в город, сказал мэр Игорь Терехов

Объяснение этому простое: они и не уезжали. Никакой массовой миграции населения из Харькова зимой не фиксировали. По данным городского головы, количество жителей в городе стабильно уже полтора года – около 1 млн 300 тыс. человек. Более того, городские власти отметили тенденцию: в Харьков возвращались жители, которые в свое время уехали в Киев.

Второй раз за два месяца, рискуя жизнью, полицейские эвакуировали того же ребенка из прифронтовой громады на Харьковщине

Операцию провели в селе Приколотное Ольховатской громады в Купянском районе. Подробности сообщили в ГУНП. По данным полиции, 6-летнего мальчика, имеющего инвалидность и тяжелые заболевания, вместе с родными уже вывозили с опасной территории в декабре прошлого года. Однако впоследствии семья вернулась в свое село опасными полевыми дорогами. Повторную эвакуацию провели в феврале. Мальчика отправили в областную детскую больницу. А его мать готовятся привлечь к ответственности.

Харьковская спортсменка завоевала «бронзу» зимней Паралимпиады

Биатлонистка Людмила Ляшенко финишировала третьей в спринтерской гонке на 7,5 км в классе стоя, сообщил портал департамента по делам спорта городского совета. В состав паралимпийской сборной Украины на этой Олимпиаде входят две представительницы Харьковщины — Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко. Они опытные участницы международных соревнований.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Мужчина погиб, две женщины ранены: россияне ударили БпЛА по Чугуеву (фото)

Опасна зона до 40 км: ГПСУ усиливает оборону в приграничье Харьковщины (видео)

На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
