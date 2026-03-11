Мужчина погиб, две женщины ранены: россияне ударили БпЛА по Чугуеву
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Военные РФ 11 марта атаковали беспилотником город Чугуев Харьковской области.
О взрыве в громаде мониторинговые каналы сообщили после 19:00.
Мэр Чугуева Галина Минаева подтвердила, что частный сектор в городе атаковал БпЛА. Погиб мужчина 1972 года рождения. Две женщины получили ранения.
«На месте работают экстренные службы. Наличие других пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются», — добавила Минаева.
Как сообщала МГ «Объектив», утром 11 марта правоохранители получили сообщение о падении БпЛА типа «Герань-2» на территории одного из населенных пунктов Чугуевского района. Были повреждены крыша ангара, погрузчик и три трактора. На месте возник пожар. Мужчина 1972 года рождения получил взрывные ранения.
