Вражеский БпЛА атаковал Чугуевщину: произошел пожар, пострадал мужчина (фото)
11 марта утром правоохранители получили сообщение о попадании вражеского БпЛА типа «Герань-2» на территории одного из населенных пунктов Чугуевского района.
«В результате удара повреждены крыша ангара, один погрузчик и три трактора. На месте возник пожар», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Из-за обстрела пострадал мужчина 1972 года рождения. Он получил взрывные ранения, его госпитализировали.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.
Напомним, утром 11 марта вражеский БпЛА ударил по гражданскому пищевому предприятию в Харькове. В результате атаки два человека погибли. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие – работники предприятия, уточняли в Харьковской областной прокуратуре. Три женщины – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 16:11