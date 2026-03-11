Live

Вражеский БпЛА атаковал Чугуевщину: произошел пожар, пострадал мужчина (фото)

Общество 16:11   11.03.2026
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА атаковал Чугуевщину: произошел пожар, пострадал мужчина (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

11 марта утром правоохранители получили сообщение о попадании вражеского БпЛА типа «Герань-2» на территории одного из населенных пунктов Чугуевского района.

«В результате удара повреждены крыша ангара, один погрузчик и три трактора. На месте возник пожар», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из-за обстрела пострадал мужчина 1972 года рождения. Он получил взрывные ранения, его госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) УКУ.

удар по Чугуевщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Чугуевщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, утром 11 марта вражеский БпЛА ударил по гражданскому пищевому предприятию в Харькове. В результате атаки два человека погибли. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие – работники предприятия, уточняли в Харьковской областной прокуратуре. Три женщины – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
