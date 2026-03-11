Live

Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву

Події 20:02   11.03.2026
Олена Нагорна
Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву

Військові РФ 11 березня атакували безпілотником місто Чугуїв Харківської області.

Про вибух у громаді моніторингові канали повідомили після 19:00.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва підтвердила, що приватний сектор у місті атакував БпЛА. Загинув чоловік 1972 року народження. Дві жінки зазнали поранень.

“На місці працюють екстрені служби. Наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються”, – додала Мінаєва.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 11 березня правоохоронці отримали повідомлення про падіння БпЛА типу “Герань-2” на території одного із населених пунктів Чугуївського району. Були пошкоджені дах ангара, навантажувач та три трактори. На місці виникла пожежа. Чоловік 1972 року народження отримав вибухові поранення.

Читайте також: У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)

Автор: Олена Нагорна
