Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву
Військові РФ 11 березня атакували безпілотником місто Чугуїв Харківської області.
Про вибух у громаді моніторингові канали повідомили після 19:00.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва підтвердила, що приватний сектор у місті атакував БпЛА. Загинув чоловік 1972 року народження. Дві жінки зазнали поранень.
“На місці працюють екстрені служби. Наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань встановлюються”, – додала Мінаєва.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 11 березня правоохоронці отримали повідомлення про падіння БпЛА типу “Герань-2” на території одного із населених пунктів Чугуївського району. Були пошкоджені дах ангара, навантажувач та три трактори. На місці виникла пожежа. Чоловік 1972 року народження отримав вибухові поранення.
Читайте також: У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 20:02;