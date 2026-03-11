У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)

Чотири людини, зокрема 6-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілу міста Мерефа Харківської області 11 березня.

Російський безпілотник влучив у житловий будинок, після чого почалася пожежа, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За попередніми даними, постраждали чотири людини: 61-річний чоловік і 74-річна жінка отримали поранення, у жінки 37 років та 6-річної дівчинки – гострий стрес. Пошкоджень зазнали приватні будинки та припарковані поруч автівки.

На місці події працюють поліцейські та інші профільні служби. Слідчі збирають докази та документують наслідки російської атаки.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 11 березня БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству в Харкові. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники підприємства, уточнили в обласній прокуратурі. Три жінки – у важкому стані, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.