Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр

Записано 20:45   10.03.2026
Елена Нагорная
В Харькове не наблюдают сезонной миграции, в частности возвращения людей в город в связи с потеплением. Уже полтора года численность населения стабильна: около 1 миллиона 300 тысяч жителей.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Игорь Терехов, комментируя вопрос о возможном возвращении харьковчан в город с наступлением весны.

«Что касается зимнего периода, я не видел, чтобы кто-то массово уезжал. Наоборот, возвращались. Из Киева переезжало в Харьков очень много людей зимой», — подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов констатировал, что ситуация стабильная.

«Я на выходных был в центральной части города, в саду Шевченко. Было очень-очень много людей, которые гуляли. Была теплая погода и те украшения, которыми украсили город. То есть людей было очень-очень много», — рассказал Терехов.

Автор: Елена Нагорная
