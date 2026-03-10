Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
В Харькове не наблюдают сезонной миграции, в частности возвращения людей в город в связи с потеплением. Уже полтора года численность населения стабильна: около 1 миллиона 300 тысяч жителей.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Игорь Терехов, комментируя вопрос о возможном возвращении харьковчан в город с наступлением весны.
«Что касается зимнего периода, я не видел, чтобы кто-то массово уезжал. Наоборот, возвращались. Из Киева переезжало в Харьков очень много людей зимой», — подчеркнул мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Терехов констатировал, что ситуация стабильная.
«Я на выходных был в центральной части города, в саду Шевченко. Было очень-очень много людей, которые гуляли. Была теплая погода и те украшения, которыми украсили город. То есть людей было очень-очень много», — рассказал Терехов.
