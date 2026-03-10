Live

Чи повертаються люди до Харкова з настанням весни, розповів мер

Записано 20:45   10.03.2026
Олена Нагорна
У Харкові не спостерігають сезонної міграції, зокрема повернення людей до міста через потепління. Вже півтора року чисельність населення стабільна: близько 1 мільйона 300 тисяч мешканців.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Ігор Терехов, коментуючи питання щодо можливого повернення харків’ян до міста з настанням весни.

“І що стосується зимового періоду, я не бачив, що хтось масово виїжджав. Навпаки, поверталися. З Києва переїжджало до Харкова дуже багато людей під час зими”, — наголосив мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Терехов констатував, що ситуація є стабільною.

“Я на вихідних був у центральній частині міста, в саду Шевченка. Було дуже-дуже багато людей, які гуляли. Була тепла погода і ті прикраси, якими прикрасило місто. Тобто людей було дуже-дуже багато”, — розповів Терехов.

Читайте також: В який район Харкова з початку року прилітало найбільше? Відповідь Терехова

Автор: Олена Нагорна
