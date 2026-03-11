Трагедія на початку робочого дня, двічі вивезена дитина – підсумки 11 березня

«Шахед» ударив по підприємству у Харкові, як тільки люди прийшли на роботу. Приватний сектор Харкова атакував БпЛА. Харків’яни не повертаються навесні, бо не виїжджали. Вдруге евакуйовану дитину передали медикам у Харкові. Паралімпійська «бронза» приїде в Харків. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 березня.

Безпілотник атакував компанію в Шевченківському районі в момент, коли люди тільки-но прийшли на роботу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: двоє чоловіків загинули. Ще семеро людей поранені. З них три жінки. Стан поранених чоловіків – середній, одного з них навіть відпустили лікуватися додому. А от жінки – всі важкі, відзначив в.о. медичного директора ОКЛ Костянтин Лобойко. Він запевнив: лікарі роблять усе необхідне, щоб стабілізувати стан постраждалих. Синєгубов наголосив: підприємство, яке атакували окупанти, не мало жодного стосунку до військових об’єктів. Він назвав цей злочин цілеспрямованим терором проти харківського бізнесу.

<br />

На місці виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: минулося без постраждалих. Горіли гараж, господарча споруда та чагарники.

Пояснення цьому просте: вони й не виїжджали. Ніякої масової міграції населення з Харкова взимку не фіксували. За даними міського голови, кількість жителів у місті стабільна вже півтора року – близько 1 млн 300 тис. людей. Щобільше, міська влада відзначила тенденцію: до Харкова поверталися жителі, які свого часу поїхали до Києва.

Операцію провели в селі Приколотне Вільхуватської громади, що в Куп’янському районі. Подробиці повідомили в ГУНП. За даними поліції, 6-річного хлопчика, який має інвалідність і тяжкі захворювання, разом із рідними вже вивозили з небезпечної території в грудні минулого року. Проте згодом родина повернулася до свого села небезпечними польовими дорогами. Повторну евакуацію провели в лютому. Хлопчика відправили до обласної дитячої лікарні. А його матір готуються притягнути до відповідальності.

Біатлоністка Людмила Ляшенко фінішувала третьою в спринтерських перегонах на 7,5 км у класі стоячи, повідомив портал департаменту у справах спорту міської ради. До складу паралімпійської збірної України на цій Олімпіаді входять дві представниці Харківщини — Оксана Шишкова та Людмила Ляшенко. Вони досвідчені учасниці міжнародних змагань.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни вдарили БпЛА по Чугуєву (фото)

Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини (відео)

На Харківщині 15-річного підозрюють у серії зґвалтувань хлопчиків