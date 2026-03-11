Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини 📹

Російські війська не відмовляються від планів щодо створення 20-кілометрової буферної зони вздовж кордону в Харківській області. Однак через активне застосування ними БпЛА зоною підвищеної небезпеки слід вважати територію у радіусі до 40 кілометрів від лінії фронту.

Про це в етері нацмарафону заявив інспектор із взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд, коментуючи заяву командувача Угрупування об’єднаних сил Михайла Драпатого.

Раніше Драпатий сказав «Українській правді», що, попри активність на кордоні, РФ протягом весни-літа, ймовірно, не планує наступати на Суми чи Харків. Проте завдання армії РФ — створити 20-кілометрову буферну зону вздовж кордону в обох областях.

“Пан генерал-майор абсолютно має рацію, – погодився Дрозд. – Бачимо ознаки цього і на своєму нижчому тактичному рівні. Зокрема тому і “Шквал”, як комендатура швидкого реагування Державної прикордонної служби, наразі підсилює смугу оборони на Харківщині”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, війська РФ безперервно накопичують особовий склад, озброєння та техніку, ведуть постійну розвідку. Наразі на Харківщині суттєво посилилася повітряна компонента ворожих дій.

“Для розуміння, зараз зоною підвищеної небезпеки й підвищеної пильності, зокрема у Харківській області, варто вважати навіть не 20 км від лінії бойового зіткнення, а подекуди всі 40 км. Ворожа піхота може бути дуже далеко, але “молнии”, “шахеди”, “ланцети”, КАБи — це дуже небезпечна зброя, її стає все більше у росіян”, — наголосив Дрозд.

Він також розповів, що важку бронетехніку супротивник майже не застосовує, натомість робить ставку на так звану інфільтрацію — проникнення малих піхотних груп.