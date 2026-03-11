Опасна зона до 40 км: ГПСУ усиливает оборону в приграничье Харьковщины (видео)

Российские войска не отказываются от планов по созданию 20-километровой буферной зоны вдоль границы в Харьковской области. Однако из-за активного применения ими БпЛА зоной повышенной опасности следует считать территорию в радиусе до 40 километров от линии фронта.

Об этом в эфире нацмарафона заявил инспектор по взаимодействию со СМИ пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» Артем Дрозд, комментируя заявление командующего Группировкой объединенных сил Михаила Драпатого.

Ранее Драпатый сказал «Украинской правде», что, несмотря на активность на границе, РФ в течение весны-лета, вероятно, не планирует наступать на Сумы или Харьков. Однако задача армии РФ — создать 20-километровую буферную зону вдоль границы в обеих областях.

«Генерал-майор абсолютно прав, — согласился Дрозд. — Мы видим признаки этого и на своем нижнем тактическом уровне. В частности, поэтому и «Шквал», как комендатура быстрого реагирования Государственной пограничной службы, сейчас усиливает полосу обороны в Харьковской области».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, войска РФ непрерывно накапливают личный состав, вооружение и технику, ведут постоянную разведку. Сейчас в Харьковской области существенно усилилась воздушная компонента вражеских действий.

«Сейчас зоной повышенной опасности и повышенной бдительности, в частности в Харьковской области, следует считать даже не 20 километра от линии боевого столкновения, а местами все 40 километров. Вражеская пехота может быть очень далеко, но «Молнии», «Шахеды», «Ланцеты», КАБы — это очень опасное оружие, его становится все больше у россиян», — подчеркнул Дрозд.

Он также рассказал, что тяжелую бронетехнику противник почти не применяет, а делает ставку на так называемую инфильтрацию — проникновение небольших пехотных групп.