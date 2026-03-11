Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал с места «прилета», что утром 11 марта под атакой «шахеда» оказалось гражданское предприятие в Шевченковском районе Харькова.

«Это гражданское предприятие, никакого отношения к военной инфраструктуре нет, рядом военных объектов также нет. То есть, это, опять же, – террор нашего бизнеса. Враг утром, когда люди пришли на работу, нанес удар», – акцентировал начальник ХОВА.

Видео: пресс-служба ХОВА

Он добавил, что в результате атаки в Харькове – семеро пострадавших. Две женщины в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице. Погибших двое.

Напомним, взрыв в Шевченковском районе Харькова прозвучал 11 марта около 08:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по частному предприятию. По предварительным данным, погибли двое людей, пострадавших – семеро. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» возник пожар.

Читайте также: Появились первые фото и видео с мест утреннего удара в Харькове