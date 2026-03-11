Появились первые фото и видео с мест утреннего удара в Харькове
Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места российского удара по Харькову 11 марта.
Он напомнил, что оккупанты атаковали предприятие в Шевченковском районе. Известно о двоих погибших из-за обстрела.
«Еще семь человек получили ранения: женщины 47, 50, 60 лет и мужчины 49, 39, 33, 36 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им предоставляется полный объем необходимой помощи», – добавил Синегубов.
Напомним, взрыв в Шевченковском районе Харькова прозвучал 11 марта около 08:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по частному предприятию. По предварительным данным, погибли двое людей, пострадавших – семеро. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на месте «прилета» возник пожар.
Тем временем Харьковская облпрокуратура показала видео, на котором зафиксированы последствия «прилета».
