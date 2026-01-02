Live

Как в Харькове устраняют последствия ракетных ударов РФ 2 января (фото)

Общество 19:36   02.01.2026
Оксана Якушко
Как в Харькове устраняют последствия ракетных ударов РФ 2 января (фото)

Коммунальщики в усиленном режиме убирают обломки и габаритный мусор, вывозят поврежденные автомобили, очищают тротуары и проезжую часть, сообщает Харьковский горсовет. 

По состоянию на 19.00 зафиксировали повреждения по меньшей мере 27 зданий в Киевском и Шевченковском районах.

В результате атаки баллистическими ракетами выбиты 872 окна в квартирах и 104 – в подъездах. Также взрывная волна и обломки повредили 12 кровель.

Коммунальщики уже восстановили оборванные провода уличного освещения.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 31 пострадавшем.

Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео

