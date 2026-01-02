Как в Харькове устраняют последствия ракетных ударов РФ 2 января (фото)
Фото: ХГС
Коммунальщики в усиленном режиме убирают обломки и габаритный мусор, вывозят поврежденные автомобили, очищают тротуары и проезжую часть, сообщает Харьковский горсовет.
По состоянию на 19.00 зафиксировали повреждения по меньшей мере 27 зданий в Киевском и Шевченковском районах.
В результате атаки баллистическими ракетами выбиты 872 окна в квартирах и 104 – в подъездах. Также взрывная волна и обломки повредили 12 кровель.
Коммунальщики уже восстановили оборванные провода уличного освещения.
Напомним, россияне атаковали Харьков в 14.30 2 января. Впоследствии стало известно, что россияне ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Киевском районе. В результате атаки один дом практически полностью разрушен. Стало известно о 31 пострадавшем.
Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: последствия прилетов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как в Харькове устраняют последствия ракетных ударов РФ 2 января (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 19:36;