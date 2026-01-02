Live

Як у Харкові долають наслідки ракетних ударів РФ 2 січня (фото)

Суспільство 19:36   02.01.2026
Оксана Якушко
Як у Харкові долають наслідки ракетних ударів РФ 2 січня (фото)

Комунальники у посиленому режимі прибирають уламки та габаритне сміття, вивозять пошкоджені автомобілі, очищають тротуари та проїжджу частину, повідомляє Харківська міськрада. 

Станом на 19:00 зафіксували пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах.

Внаслідок атаки балістичними ракетами вибиті 872 вікна у квартирах та 104 – у під’їздах. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили 12 покрівель.

Комунальники вже відновили обірвані дроти вуличного освітлення.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 31 постраждалого.

Читайте також: Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео

Автор: Оксана Якушко
