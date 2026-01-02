Як у Харкові долають наслідки ракетних ударів РФ 2 січня (фото)
Фото: ХМР
Комунальники у посиленому режимі прибирають уламки та габаритне сміття, вивозять пошкоджені автомобілі, очищають тротуари та проїжджу частину, повідомляє Харківська міськрада.
Станом на 19:00 зафіксували пошкодження щонайменше 27 будівель у Київському та Шевченківському районах.
Внаслідок атаки балістичними ракетами вибиті 872 вікна у квартирах та 104 – у під’їздах. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили 12 покрівель.
Комунальники вже відновили обірвані дроти вуличного освітлення.
Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 31 постраждалого.
Категорії: Суспільство, Харків
Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 19:36