Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура

Події 18:33   02.01.2026
Оксана Якушко
Попередньо армія РФ здійснила атаку двома ракетами типу “Іскандер”, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

2 січня росіяни атакували ракетами житловий масив у Київському районі Харкова.

Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Пошкоджені житлові будинки, магазини, кафе, супермаркет.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 30 постраждалих.

Читайте також: Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео

Автор: Оксана Якушко
