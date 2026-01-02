Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура
Попередньо армія РФ здійснила атаку двома ракетами типу “Іскандер”, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
2 січня росіяни атакували ракетами житловий масив у Київському районі Харкова.
Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.
Пошкоджені житлові будинки, магазини, кафе, супермаркет.
Нагадаємо, росіяни атакували Харків о 14:30 2 січня. Згодом стало відомо, що росіяни вдарили двома ракетами по багатоповерхівці в Київському районі. Внаслідок атаки один будинок практично повністю зруйнований. Стало відомо про 30 постраждалих.
Читайте також: Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
